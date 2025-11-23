Ingresar
Detienen a tres personas implicadas en un operativo de narcomenudeo y secuestran estupefacientes

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Hoy 10:25

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas – Sección Termas concretaron un operativo en el barrio Villa Balnearia, donde se realizaron allanamientos en una causa por infracción a la Ley de Narcomenudeo.

La medida judicial se efectuó tras diversas tareas investigativas y la recolección de elementos de prueba. En el domicilio allanado, el personal policial secuestró 48 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, $109.500 en efectivo, tres teléfonos celulares y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos un joven de 18 años y una mujer de 61, ambos residentes del barrio. Además, una joven de 28 años fue aprehendida en relación a la causa.

Los implicados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, acusados de participar en actividades vinculadas al narcomenudeo.

TEMAS Termas de Río Hondo

