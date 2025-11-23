Aprehenden a dos sospechosos acusados de cometer un arrebato en la madrugada

El procedimiento fue realizado por personal de la Departamental 4.

Hoy 11:17

Dos jóvenes fueron aprehendidos este domingo por personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 4, tras ser señalados como autores de un arrebato ocurrido durante la madrugada en la Capital.

El operativo se inició luego de que una mujer alertara a la Policía sobre la sustracción de sus pertenencias, aportando detalles precisos sobre los presuntos autores. Con esa información, los efectivos montaron un rápido rastrillaje por la zona y lograron interceptar a dos individuos de 16 y 23 años, ambos residentes del barrio Salta Prolongación.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un teléfono celular, un perfume, dinero en efectivo y otros objetos que coincidían con lo denunciado. Además, uno de los sospechosos llevaba escondido entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero, elemento que fue inmediatamente incautado.

Los jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde la víctima reconoció parte de los bienes recuperados como propios. Por orden del fiscal de turno, ambos quedaron alojados en calidad de aprehendidos y fueron imputados por el delito de robo.



