Un adolescente de 17 años perdió la vida en un violento choque frontal sobre la Ruta 9

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando la motocicleta del menor impactó contra una camioneta. La fiscal de turno ordenó pericias y la aprehensión del conductor del otro vehículo.

Un trágico accidente se cobró la vida de un joven de 17 años este domingo, luego de protagonizar un brutal choque frontal sobre la Ruta 9, en cercanías de la ciudad de Loreto.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1.049, donde la motocicleta Honda Wave en la que circulaba la víctima impactó de frente contra una camioneta Jeep Sport en la que viajaban cuatro hombres oriundos de la provincia de Córdoba.
De acuerdo con las primeras pericias, el hecho se produjo alrededor de las 3.30, cuando —por motivos que aún se investigan— el rodado menor habría cruzado de carril, generando el impacto de manera inevitable.

El joven fallecido fue identificado como Federico Daniel Vázquez, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad del choque.

La fiscal de turno, Dra. Celia Mussi, ordenó la aprehensión del conductor de la camioneta y la realización de las pruebas de alcoholemia correspondientes. También dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para llevar adelante la autopsia que permitirá precisar la mecánica del hecho.

