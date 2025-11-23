Por la consagración de Lanús, aumentan las chances de Independiente de clasificar a la próxima Copa Sudamericana

El Granate liberó un cupo en la Tabla General por haberse metido en la Libertadores 2026 y el Rojo depende de otros resultados para que logre estar en un torneo internacional el año que viene.

Hoy 11:41

La consagración de Lanús ante Atlético Mineiro por penales no solo fue histórica para el Granate, sino que también abrió un escenario soñado para Independiente, que quedó muy cerca de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Con el título internacional, el equipo de Ricardo Zielinski liberó un cupo y modificó el orden de acceso a las competencias continentales.

Lanús campeón y un cupo liberado que cambia todo

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Granate, que finalizó 8° en la Tabla General, aseguró su lugar en la Copa Libertadores al quedarse con la final frente al Galo. Ese logro permitió que su cupo original para la Sudamericana pasara al siguiente mejor ubicado: Barracas Central, que jugará por primera vez un torneo internacional en su historia.

Inmediatamente después en la tabla aparece Independiente, que terminó 11° con 47 puntos, y ahora depende de lo que ocurra en el Torneo Clausura para meterse en la Sudamericana.

¿Qué necesita el Rojo para clasificar?

El equipo de Gustavo Quinteros, que quedó al borde de los playoffs pese a una arremetida final de cuatro victorias consecutivas (ante Platense, Atlético Tucumán, Riestra y Rosario Central), necesita que el campeón del Clausura sea uno de los equipos ubicados por encima suyo en la tabla anual.

Los clubes que le sirven al Rojo son:

Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús, Tigre o Barracas Central.

En cambio, la única forma de que Independiente quede afuera es que el campeón del Clausura sea alguno de los equipos ubicados por debajo suyo en la tabla general:

Estudiantes, Central Córdoba, Talleres, Unión o Gimnasia.

Vélez, que también podía complicarlo, ya quedó eliminado tras caer 2-0 ante Argentinos Juniors.

Cómo están hoy las clasificaciones internacionales

Copa Libertadores 2026

Rosario Central

Boca

Platense

Independiente Rivadavia

Lanús

Argentinos Juniors

(Resta definir el cupo del campeón del Clausura)

Copa Sudamericana 2026