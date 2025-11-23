Vicky Xipolitakis se molestó con Mirtha Legrand tras una pregunta sobre el padre de su hijo

La mediática se mostró molesta cuando la conductora le preguntó por Javier Naselli, el padre de su hijo, y aseguró que evita hablar del tema para proteger a Salvador. Durante la charla, también contó cómo vive su presente y su rol de mamá.

Hoy 11:51

Vicky Xipolitakis vivió un momento tenso durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó por su relación actual con Javier Naselli, su exmarido y padre de su hijo Salvador. La mediática, que en un principio hablaba con naturalidad sobre la maternidad, no pudo ocultar su fastidio ante la consulta.

“Ser mamá me cambió la vida por completo”, había expresado Vicky al comienzo, destacando además que recibe el apoyo permanente de su familia, tanto en lo económico como en el acompañamiento diario. Sin embargo, la charla tomó otro rumbo cuando Mirtha quiso saber más sobre la situación con Naselli.

“¿Tu exmarido te ayuda monetariamente?”, preguntó la diva. Xipolitakis reaccionó de inmediato: “¡Vos volvés siempre a ese tema!”, lanzó sin filtros, dejando al descubierto su incomodidad frente a la insistencia de Legrand.

La mediática explicó que, antes de aceptar la invitación al programa, había advertido que no quería referirse a ese vínculo. “Yo lo primero que dije fue que iba a lo de Mirtha pero no quería hablar de este tema. No tengo nada para decir, se incumple todo… ya con eso creo que te contesté”, sostuvo.

Aunque Mirtha intentó profundizar, Vicky se mantuvo firme: “Me encantaría contarte todo, pero fuera de cámara. Prefiero cuidar a lo más importante, que es nuestro hijo”. Así, dejó en claro que busca preservar a Salvador y evitar exponer conflictos delante de las cámaras.

A lo largo de la visita, también habló de su presente personal. “Estoy feliz, trabajando y maternando todo el tiempo. Es algo que me encanta y lo disfruto mucho”, contó. Además, aseguró que actualmente prefiere resguardar la intimidad de su hijo: “Mi hijo hoy está más grande y prefiero no exponer más nada de él, sobre todo porque no tengo cosas lindas ni buenas para decir del otro lado”.