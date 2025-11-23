Viajar al exterior sigue siendo más barato que vacacionar en Argentina

Aun con subas en los paquetes y un tipo de cambio más caro, destinos como Brasil, Punta Cana y Santiago de Chile continúan ofreciendo precios más competitivos que los principales puntos turísticos del país. La diferencia puede superar el 140% frente a ciudades del sur argentino.

Hoy 12:17

Los viajes al exterior siguen siendo una alternativa atractiva para los argentinos que ya planifican sus vacaciones de verano, incluso en un contexto de suba del dólar. Según distintos relevamientos, los destinos internacionales continúan siendo más económicos que los principales puntos turísticos nacionales, especialmente la Patagonia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los paquetes a las playas brasileñas se encarecieron hasta un 15% en comparación con el año pasado —medidos al dólar MEP—, según estimaciones del economista Fernando Marull. Sin embargo, Brasil sigue siendo un destino barato frente al promedio del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de los últimos 30 años.

Un informe reciente de Airbnb confirmó esta tendencia: siete de cada diez argentinos que viajan al exterior eligen Brasil, un incremento cercano al 30% respecto del año anterior. Además, quienes eligen este destino suelen reservar estadías superiores a siete noches.

La economista Laura Vernelli, de Equilibra, explicó que hoy se necesitan en promedio US$300 por día para vacacionar en Argentina, mientras que en el exterior el gasto ronda los US$200 diarios. Como ejemplo, detalló que veranear en Pinamar durante ocho días en enero cuesta alrededor de US$217 por día, mientras que en Ushuaia ese valor asciende a US$365. En contraste, las mismas estadías cuestan US$125 en Santiago de Chile y US$270 en Florianópolis.

Con estos números, Vernelli señaló que la brecha de precios entre destinos nacionales e internacionales se redujo del 64% al 62% para la temporada 2026.

En cuanto a los destinos locales más buscados dentro del país, Airbnb ubicó en los primeros lugares a San Carlos de Bariloche, Mar del Plata, Pinamar, Ushuaia y Villa La Angostura.

Brasil vs. Patagonia: precios para el verano 2026

Descansar en un hotel all inclusive en Maceió cuesta prácticamente lo mismo que alojarse en la Patagonia. Para viajar del 5 al 12 de enero, un paquete a Maceió tiene un valor de $3.481.656 por persona, mientras que un hotel con características similares en Bariloche cuesta $3.495.220, una diferencia mínima de $13.564.

Fuera del formato all inclusive, destinos como Florianópolis o Búzios ofrecen paquetes con vuelo directo y alojamiento 3 estrellas —del 5 al 12 de enero— con precios que van de $1.098.996 a $1.613.559 por persona.

La comparación con el sur argentino es aún más marcada: las plataformas ofrecen paquetes por $2.670.813 para Ushuaia y $2.344.612 para San Martín de los Andes. De este modo, vacacionar en la Patagonia puede resultar hasta un 143% más caro que viajar a las playas brasileñas.