Nacho Fernández finaliza su contrato con River y encamina su regreso a Gimnasia

El volante de 35 años, quien terminará su vínculo con el Millonario a fin de año, tiene conversaciones avanzadas para retornar al club que lo vio nacer.

Hoy 13:00

El ciclo de Nacho Fernández en River llega a su fin y todo indica que su próximo destino será Gimnasia y Esgrima La Plata, el club donde nació futbolísticamente. El mediocampista, que finalizará su contrato con el Millonario en diciembre, mantiene conversaciones avanzadas para volver al Lobo, y su retorno no dependerá del resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Un regreso que empieza a tomar forma

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, Fernández ya le comunicó a su entorno que la chance de volver a Gimnasia es concreta. Aunque aún resta la confirmación oficial y conocer qué dirigencia asumirá luego de los comicios, las charlas marchan por buen camino y, si no surgen imprevistos, el volante volverá a vestir la camiseta del club donde debutó en Primera.

El mediocampista tiene residencia cerca de la capital provincial y su regreso siempre fue un deseo latente, tanto suyo como del propio Lobo. Sin embargo, nunca se había logrado encaminar la negociación como ahora. Desde River, además, no pondrán obstáculos para su salida.

El recuerdo del Lobo y un ciclo que dejó huella

Nacho Fernández es uno de los jugadores más queridos por la hinchada tripera. En su primer ciclo dejó un impacto profundo:

Fue clave en la B Nacional 2012/13 , marcando goles determinantes.

, marcando goles determinantes. Logró el ascenso a Primera esa misma temporada.

esa misma temporada. Ayudó a sostener la permanencia en la campaña siguiente.

En total, disputó 93 partidos y anotó 15 goles antes de emigrar en 2016.

A mitad de 2024, ya había sonado con fuerza la posibilidad de su vuelta, pero finalmente no prosperó. Hoy, con 34 años y cerca del tramo final de su carrera, el regreso parece más cercano que nunca.

Si bien perdió terreno en los últimos partidos bajo el mando de Marcelo Gallardo, Fernández sumó minutos en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, por lo que llegaría a Gimnasia con buen rodaje competitivo.

Del lado tripero, la situación institucional y deportiva plantea un escenario desafiante: