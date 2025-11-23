Un hincha de Lanús no pudo ver la final de la Copa Sudamericana por amenazas en redes

El simpatizante del Granate había posteado fotos con un arma de fuego y eso alertó a las autoridades paraguayas.

Hoy 13:25

Un hincha de Lanús no pudo ingresar a Paraguay para presenciar la final de la Copa Sudamericana 2024, luego de ser inadmitido en el puesto de control migratorio de Puerto Falcón, en la frontera con Clorinda. La medida fue tomada por las autoridades locales tras detectar supuestas amenazas en redes sociales, donde el joven habría manifestado su intención de entrar al país con un arma de fuego.

Aplicación del protocolo especial de seguridad

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el marco del operativo desplegado por el encuentro entre Lanús y Atlético Mineiro, las autoridades paraguayas activaron un protocolo especial de seguridad, que incluyó controles reforzados en todos los accesos fronterizos. En ese contexto, Migraciones resolvió bloquear el ingreso del simpatizante granate tras identificar publicaciones que representaban un riesgo potencial.

Desde el organismo confirmaron que no hubo una detención formal, pero sí se tomó la decisión de impedirle el acceso al territorio nacional en función de la información recabada previamente. La medida dejó al aficionado sin la posibilidad de viajar a Asunción para presenciar la definición continental.

Mientras tanto, el Granate coronó una jornada histórica al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer al Atlético Mineiro por 5-4 en los penales, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario. El partido se disputó esta tarde en Asunción y significó un nuevo título internacional para la institución del sur bonaerense.

Con el triunfo, Lanús sumó otra estrella continental, aunque el hecho extradeportivo ocurrido en la frontera marcó una nota inesperada en la previa de la celebración.