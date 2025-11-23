Costas puede sorprender con un nombre inesperado en la formación de Racing para enfrentar a River

La Academia y el Millonario se enfrentarán el lunes por los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 13:33

Gustavo Costas analiza por estas horas la inclusión de Santiago Sosa, pieza clave en el mediocampo de Racing, para el partido de este lunes ante River por los octavos de final del Torneo Clausura. El volante volvió a entrenarse con normalidad tras superar una lesión en el rostro y podría regresar después de más de dos meses sin jugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, el mediocampista compartió en redes sociales una foto entrenando con una máscara protectora, el elemento que deberá utilizar tras la operación por su fractura facial. Además, Costas lo probó entre los titulares durante la última práctica y todo indica que estaría en condiciones de reaparecer.

Sosa trabajó a la par del plantel toda la semana, luego de recibir el visto bueno del cuerpo médico. Sin embargo, los especialistas manifestaron cierta cautela respecto a su presencia ante River, ya que aún no se cumplió ni un mes desde la cirugía, cuando el plazo mínimo de recuperación es de seis semanas. Pese a eso, el futbolista pidió estar disponible, aunque la decisión final quedará en manos del entrenador.

Un cruce determinante

Racing recibirá a River este lunes a las 19:15, en el Estadio Presidente Perón y con público, luego de la confirmación oficial. El partido podrá verse por ESPN Premium, con Facundo Tello como árbitro principal y Yamil Possi a cargo del VAR.

El encuentro tiene un peso especial para la Academia, que buscará revancha tras la eliminación sufrida el mes pasado en la Copa Argentina. Además, el Torneo Clausura es la única vía que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, objetivo que solo logrará si consigue consagrarse campeón en el ámbito local.

La posible vuelta de Sosa aparece como una noticia alentadora en un duelo que promete alta intensidad y muchísimo en juego.