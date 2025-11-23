Miles de devotos honraron a la Virgen de Consolación de Sumampa

El vallecito de Sumampa Viejo vivió momentos de fe por la patrona del puebli santiagueño.

23/11/2025

Con un imponente marco de fieles se desarrolló este domingo la festividad en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, participó de los actos acompañado por el intendente de Sumampa, Fernando Bernasconi, y el comisionado municipal de Ramírez de Velazco, Marcelo Bernasconi.

Las autoridades también fueron parte de la procesión con la imagen de la Virgen. Posteriormente, se dirigieron hacia el santuario donde se realizó la santa misa celebrada por el arzobispo Vicente Bokalic, quien agradeció la visita de los fieles provenientes de distintas partes del país y se refirió al significado de la celebración.

La multitudinaria festividad de la Virgen de la Consolación de Sumampa se unió este año a la Solemnidad de Cristo Rey.

Durante su homilía, el arzobispo puso énfasis en la profunda conexión litúrgica entre ambas celebraciones, destacando que el trono de Cristo Rey es la Cruz.

Resaltó la figura de María como madre de la consolación que se acerca a los pequeños y a los humildes para sostenerlos, lo cual constituye un mensaje central de fe y esperanza para todos los peregrinos.