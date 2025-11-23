Walter Zunino se convirtió en el nuevo entrenador de Platense

El técnico, que fue durante mucho tiempo ayudante de campo de la dupla Orsi-Gómez, asumirá el próximo miércoles.

Platense anunció este lunes la designación de Walter Zunino como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador, que formó parte del cuerpo técnico campeón del Torneo Apertura 2025 junto a la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez, asume tras el interinato de Hernán Lamberti y luego de la salida de Cristian “Kily” González, en un contexto donde finalmente quedó descartado el regreso del histórico binomio.

Un arribo en medio de un clima deportivo complejo

La llegada de Zunino se da en un momento delicado para el Calamar, que terminó último en la Zona B del Torneo Clausura y quedó eliminado de los playoffs. Pese a ese panorama, el flamante técnico fue elegido por encima de Javier Gandolfi, quien hasta último momento parecía el principal candidato para asumir.

Zunino iniciará así su primera experiencia como entrenador principal, después de seis temporadas acompañando a Orsi–Gómez en diferentes clubes: San Martín de Tucumán, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y el propio Platense, donde integró el staff que ganó el primer título oficial en la historia de la institución.

Formado en las divisiones inferiores del club y con un extenso recorrido interno, Zunino asumirá el próximo miércoles. Estará acompañado por un equipo de trabajo amplio:

Omar Zarif, Walter Díaz y Cristian Torres , ayudantes de campo.

, ayudantes de campo. Gonzalo Cano , preparador físico principal, junto a Esteban Daneri y Rodrigo Méndez .

, preparador físico principal, junto a y . Marcelo Salgueiro , entrenador de arqueros.

, entrenador de arqueros. Juan Calvete, videoanalista.

Lo que viene: Trofeo de Campeones y la histórica Libertadores

El nuevo cuerpo técnico debutará oficialmente el 20 de diciembre, en San Nicolás, por el Trofeo de Campeones 2025, donde Platense enfrentará al ganador del Clausura. Luego comenzará la planificación de la temporada 2026, un año trascendental en el que el club disputará por primera vez la Copa Libertadores, un desafío histórico que exige continuidad y estabilidad.

Todo esto sucede en medio de un semestre turbulento, marcado por la irregularidad deportiva y algunos roces entre el presidente Sebastián Ordoñez y un sector de la hinchada. En ese escenario, la elección de Zunino apunta a recuperar orden, sostener el proyecto y encarar un año que puede marcar un antes y un después en la historia calamar.