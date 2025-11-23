Semana clave por el Presupuesto: Caputo define si concede los pedidos de los gobernadores

El ministro de Economía debe definir si avala los acuerdos que su par del Interior, Diego Santilli, negocia con los gobernadores antes del inicio de las sesiones extraordinarias. La reactivación de la obra pública y la redistribución de los ATN aparecen entre los principales reclamos provinciales.

Hoy 14:47

El Gobierno enfrenta una semana decisiva para avanzar en la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026, en medio de un clima de tensión y definiciones contrarreloj. Ahora, la pelota quedó del lado del ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá evaluar los pedidos que los jefes provinciales le transmitieron a través del ministro del Interior, Diego Santilli.

En los encuentros que Santilli mantuvo con mandatarios de distintas provincias, surgieron dos reclamos que se repitieron sin excepción: la reactivación de la obra pública y modificaciones en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, un grupo de gobernadores puso especial interés en discutir la coparticipación del Impuesto a los Combustibles, un punto que consideran clave para reforzar las arcas provinciales.

En paralelo, el Gobierno insiste en que no está dispuesto a poner en riesgo su principal bandera de gestión: el superávit fiscal. Tanto Caputo como el presidente Javier Milei remarcaron en diversas oportunidades que cualquier concesión deberá ser compatible con ese objetivo. Por eso, en Economía analizan con cautela si los pedidos de los gobernadores pueden ser atendidos sin alterar el equilibrio fiscal que defienden como innegociable.

En cuanto a otros capítulos sensibles del paquete económico, como la reforma laboral y la reforma tributaria, los mandatarios provinciales se mostraron dispuestos a avanzar en la discusión. Sin embargo, reclamaron conocer la “letra chica” de los proyectos que el Gobierno pretende incluir en las sesiones extraordinarias.

El calendario legislativo también marca el ritmo de la negociación: el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre para convocar a sesiones extraordinarias, mientras que la Cámara de Diputados deberá emitir un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, ya que los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.

Por su parte, los legisladores electos en octubre ya tienen fecha de jura. La sesión preparatoria será el 3 de diciembre a las 13, donde se prevé que Martín Menem sea reelecto como presidente de la Cámara baja.