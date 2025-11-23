Ingresar
Mica Viciconte conoció a su sobrino y se emocionó: “Voy a ser la tía que te va a malcriar”

La pareja de Fabián Cubero presentó en Instagram a Berni, el hijo recién nacido de su hermana Lara, y compartió el emotivo momento del primer encuentro.

Hoy 14:53

Mica Viciconte atraviesa días de enorme alegría. Después de varias semanas de espera, finalmente pudo conocer a Bernardo, el hijo recién nacido de su hermana Lara, y compartió el emotivo momento con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Fabián Cubero publicó una serie de tiernas fotos en las que aparece junto al bebé y también con Luca, su hijo. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones.

En el posteo, Mica no solo presentó oficialmente a su sobrino, sino que también le dedicó un mensaje cargado de emoción, dejando en claro el lugar especial que Berni ocupa en su vida.

Hoy por fin te conocí, Berni, y ya te aviso: voy a ser la tía que te va a malcriar, defender y contarte todo, absolutamente todo, escribió, dejando ver su entusiasmo por acompañar el crecimiento del pequeño.

Además, prometió estar presente en cada una de sus etapas: Prometo hacerte reír, enseñarte a ser fuerte y acompañarte en cada paso.

Con su característico humor, Mica también adelantó que será una tía muy presente:Bienvenido a mi mundo, sobrino lindo... Y preparate, porque conmigo te vas a divertir siempre. Si te aburrís con mamá y papá, te venís y nos vamos de joda.

Finalmente, cerró el mensaje con una declaración de amor que enterneció a sus seguidores: ¡Te amo mucho! En unos meses no te salvás de mis besos, eh.

