Lula adelanta que el acuerdo UE–Mercosur quedará sellado este 20 de diciembre

El anuncio se produjo al finalizar la cumbre del G20 en Johannesburgo, marcada por la ausencia de Milei.

Hoy 15:38

El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, anunció este domingo que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se firmará el 20 de diciembre en Brasilia. Lo dijo en Johannesburgo, Sudáfrica, en declaraciones al término de la reunión de líderes del G20 de la que se ausentó Javier Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, dijo Lula citado por el diario Folha de San Pablo.

La firma, según Lula, se concretaría a pesar de la firme oposición de Francia. El gobierno de Emmanuel Macron no logró reunir a una minoría de bloqueo compuesto por cuatro países que representen el 35% de la población total de la UE.

La firma no se realizaría en el marco de la esperada cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

La reunión estaba prevista para el 20 de diciembre, pero podría posponerse debido a problemas de agenda de algunos presidentes. De hecho, la Cancillería argentina había anunciado que Javier Milei no asistiría. Su par paraguayo, Santiago Peña, tampoco sería de la partida.

La cumbre regional podría posponerse para el 20 de enero.

Por ello, Lula sugirió que la firma del acuerdo UE-Mercosur se efectivizaría en una reunión aparte en Brasilia el 20 de diciembre.

“Lo haré en Brasilia. Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay, que no podrá participar el 20. Posiblemente programemos la reunión del Mercosur para principios de enero y firmaremos el 20 de diciembre”, indicó.

Lula mantuvo en Johannesburgo diálogos informales con Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y el titular del Consejo Europeo, António Costa, de Portugal.

“No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Costa y a Von der Leyen como negociadores. Representan a toda la Unión Europea. Es con ellos con quienes estoy negociando”, dijo Lula, siempre citado por Folha.