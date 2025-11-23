Policía retirado baleó a un motochorro de 17 años durante un intento de robo en Hurlingham

Un policía retirado de 53 años baleó a un motochorro de 17 que, junto a un cómplice, intentó asaltar a una joven que esperaba cruzar el semáforo en Hurlingham. El adolescente recibió disparos en el cuello y el estómago, fue operado de urgencia en el Hospital Posadas y permanece en terapia intensiva.

El hecho ocurrió en el cruce de Bustamante y Mascagni, cuando dos motochorros sorprendieron a una chica con la intención de robarle sus pertenencias. Hubo un forcejeo, y en ese momento intervino el teniente retirado, que advirtió la situación y se acercó para asistirla.

Según fuentes de la investigación citadas por el diario Primer Plano, “el hombre salió en defensa de la mujer que estaba siendo asaltada. Y uno de los delincuentes le apuntó y le disparó primero”. El policía retirado tenía portación legal de su arma reglamentaria y respondió al ataque.

De acuerdo con el parte oficial, se produjo un breve enfrentamiento armado que terminó con la fuga de la moto. A pocas cuadras, efectivos encontraron una pistola Beretta que, según los investigadores, sería la utilizada para disparar contra el teniente retirado. “En la huída se les debe haber caído o buscaron descartarse del arma”, indicó otra fuente.

El adolescente baleado fue trasladado de inmediato al Hospital Posadas con heridas en el abdomen y el cuello. Desde la guardia del centro de salud confirmaron que “fue operado de urgencia porque tenía dos disparos y quedó internado en sala de terapia intensiva”. Su estado es crítico y permanece con pronóstico reservado.