El CAMM Ampliación Primero de Mayo realizó un taller informativo sobre diabetes

Hoy 16:10

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un taller informativo sobre diabetes en el CAMM Ampliación 1° de Mayo, con el objetivo de brindar a vecinos y vecinas herramientas para la detección temprana, el cuidado diario y la prevención de esta enfermedad.

Durante el encuentro se explicó qué es la diabetes, cuáles son sus signos y síntomas más frecuentes, y se abordaron pautas claves de alimentación saludable, control de glucosa y hábitos de autocuidado. Además, se entregó folletería educativa para reforzar la información y acompañar a las familias en la adopción de prácticas saludables.

Estas actividades forman parte de las acciones que impulsa la Secretaría de Salud en el marco del mes de la concientización sobre la diabetes, y se desarrollan bajo los lineamientos del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientados a fortalecer la prevención, la educación sanitaria y el acceso a información clara para toda la comunidad.