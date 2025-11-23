Zuculini no superó la prueba física en Racing y se pierde el clásico ante River

El capitán académico no respondió en la última exigencia y quedó prácticamente descartado para los octavos del Torneo Clausura. Costas evalúa varias modificaciones para recibir al Millonario.

Hoy 17:23

Racing recibió una mala noticia a horas del clásico frente a River: Bruno Zuculini no superó la prueba física en el entrenamiento de este sábado y quedaría afuera del duelo del lunes a las 19.15 por los octavos de final del Torneo Clausura. El mediocampista y capitán arrastra una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, que no le permitió entrenar con normalidad durante toda la semana.

El volante sufrió molestias a los 24 minutos del primer tiempo en la victoria por 1-0 ante Newell’s en Rosario y, pese a que no le realizaron estudios al volver a Buenos Aires, el dolor persistió en los días posteriores. Por esa razón trabajó de manera diferenciada y se perdió las dos prácticas de fútbol. La prueba de esta mañana era clave, pero el cuerpo técnico no lo vio en condiciones óptimas.

Ante este panorama, Gustavo Costas analiza cómo rearmar el mediocampo. En los ensayos recientes participaron Juan Nardoni, Alan Forneris y Adrián Fernández, aunque también ingresaron Santiago Sosa y Agustín Almendra, quienes ahora tienen serias chances de meterse en el once. Sosa, incluso, trabajó con una máscara especial para proteger el hueso malar fracturado en la serie ante Flamengo.

Además, habría otros cambios en el equipo respecto al triunfo ante la Lepra. En defensa regresaría Nazareno Colombo por Marco Di Césare, mientras que en ataque iría Tomás Conechny, autor del gol en el Coloso Marcelo Bielsa, en reemplazo del lesionado Duván Vergara.

La posible formación de Racing para recibir a River

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.