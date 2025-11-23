Valentín Gómez gritó su primer gol en Betis y rescató un empate clave ante Girona

El ex Vélez convirtió por primera vez en La Liga y le dio al equipo de Pellegrini un punto que lo mantiene en zona de clasificación a la Europa League.

Hoy 17:34

El Real Betis celebró este domingo el primer gol de Valentín Gómez en el fútbol español. El defensor argentino apareció en el momento justo para marcar el 1-1 ante Girona, en un duelo correspondiente a la fecha 13 de La Liga, y evitar una caída en condición de local.

El tanto del ex Vélez llegó como un desahogo ya que había sufrido en varios pasajes del encuentro frente a uno de los animadores del torneo. Con la igualdad, el Betis alcanzó los 21 puntos y se mantiene quinto en la tabla, en zona de clasificación a la Europa League.

La actuación de Gómez no pasó desapercibida: firme en la marca y decisivo en el área rival, el juvenil sigue afianzándose en su primera experiencia europea. Mientras tanto, el Betis continúa a 10 unidades del líder Barcelona, que suma 31 puntos y no afloja en lo más alto del campeonato.