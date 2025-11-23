Ingresar
Otro golazo de Soulé en la Roma: anotó ante Cremonese y sigue intratable

El jugador de la Selección Argentina marcó en la victoria 3-1 por la fecha 12 de Serie A de Italia y acumula cuatro tantos en 12 encuentros.

Hoy 17:42

El delantero argentino Matías Soulé sigue imparable en Italia y este domingo a la mañana marcó un golazo en la victoria de Roma por 3-1 ante Cremonese, por la fecha 12 de Serie A, en el estadio Giovanni Zini. El ex-Vélez jugó 85 minutos, cuando fue reemplazado por Niccolò Pisilli.

Con este tanto, el futbolista de la Selección Argentina llegó a cuatro anotaciones en 12 encuentros por la liga italiana, ya que también había festejado ante Pisa, Hellas Verona y Fiorentina.

Asentado como titular en el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, donde comparte con otro argentino, Paulo Dybala, quien está lesionado, el marplatense adelantó a su equipo a los 17 del primer tiempo con un zurdazo desde afuera del área.

En esta temporada Soulé también anotó un gol en la Europa League, donde disputó cuatro encuentros. En las últimas semanas fue noticia porque remarcó su deseo de jugar para Argentina, pese a que no es citado a la Albiceleste desde septiembre de 2024 ante Chile y todavía no debutó.

Con este resultado, Roma lidera el campeonato con 27 puntos, dos más que Napoli, que tiene los mismos duelos jugados. Inter, que tiene 24 y se enfrenta a Milan este domingo, puede alcanzar la cima si gana.

