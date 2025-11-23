Ingresar
El picante gesto de Estudiantes: le dieron la espalda a Central en el pasillo de campeón y estalló la polémica

El Pincha mostró su malestar por la decisión de la AFA de reconocer al Canalla como campeón de la Liga 2025. La escena en el Gigante de Arroyito sorprendió a todos y avivó el conflicto dirigencial.

Hoy 17:53

La previa del duelo entre Rosario Central y Estudiantes por los octavos del Torneo Clausura dejó una imagen tan fuerte como inesperada. Los jugadores del Pincha decidieron darles la espalda a los futbolistas del Canalla en el pasillo de campeón que la AFA había pedido realizar para recibir al flamante equipo designado como campeón de la Liga 2025. El gesto, cargado de simbolismo, dejó en claro el disconformismo del plantel platense.

Aunque en un primer momento los futbolistas de Estudiantes se formaron como corresponde para hacer el tradicional reconocimiento, la escena cambió cuando los jugadores de Central comenzaron a pasar: el plantel Pincha se dio vuelta y evitó saludar al equipo local. La acción sorprendió a todos los presentes en el Gigante de Arroyito, generando un clima tenso incluso antes del arranque del partido.

El documento enviado por la Liga Profesional el pasado 21 de noviembre había establecido que, en la salida de los equipos, debía realizarse un pasillo “para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025”. Un gesto que, habitualmente, surge de manera espontánea entre clubes, pero que esta vez llegó como un pedido oficial, luego de que el jueves la AFA anunciara que reconocía a Central como campeón por haber terminado primero en la tabla anual.

