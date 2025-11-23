Ingresar
Tragedia en el Hípico de Añatuya: un jinete murió luego de ser aplastado por su caballo

Miguel “Cukin” Córdoba, reconocido jinete añatuyense, perdió la vida luego de sufrir una caída y ser aplastado por su caballo durante una cuadrera realizada este domingo.

Hoy 18:26

Un grave hecho ocurrido en el Hípico Añatuya terminó con la muerte del jockey Miguel Córdoba, conocido en el ambiente cuadrero como “Cukin”, quien sufrió una severa rodada mientras competía en una de las carreras programadas.

El jinete fue asistido de inmediato y trasladado en estado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde el equipo médico realizó intensas maniobras para estabilizarlo y derivarlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, no lograron salvarle la vida.

Córdoba, residente de la ciudad de Añatuya, perdió la vida tras caer violentamente y ser aplastado por el caballo que montaba durante la competencia, provocándole heridas fatales.

La noticia generó hondo pesar entre familiares, amigos y amantes del turf. Tras el trágico episodio, las autoridades del club hípico decidieron suspender el resto de las carreras programadas para la jornada.

