Javier Milei festejó en redes la ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Le dio retuits a mensajes del intendente de Mar del Plata y del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes.

Hoy 18:43

Javier Milei volvió a usar sus redes como vidriera política: esta vez, para amplificar los números del movimiento turístico durante el fin de semana largo. Entre retuits y guiños, el Presidente aprovechó la alta ocupación en distintos destinos para reforzar el mensaje de “reactivación” que impulsa su Gobierno.

Uno de los posteos que compartió fue el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que celebró la llegada de 158 mil turistas a Mar del Plata, una cifra que, según afirmó, marca un récord histórico. “Preparación, previsibilidad, oferta, condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió el jefe comunal del PRO ahora alineado con La Libertad Avanza.

Milei también amplificó los mensajes del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, que salió a mostrar números altos en distintas ciudades bonaerenses. Según detalló, Tandil tuvo ocupación plena, mientras que Pinamar y Cariló rozaron el lleno total con 94% y 98% respectivamente.

“Gran movimiento turístico, playas colmadas, espacios llenos de gente”, describió Scioli, que recorrió la costa junto a los intendentes y aprovechó para destacar el trabajo de los municipios y del sector privado.

El funcionario sumó que, en octubre, el Gobierno reunió a más de 60 referentes del sector para coordinar medidas de cara al fin de semana largo y a la temporada de verano: financiación, promoción y conectividad, entre los ejes principales.