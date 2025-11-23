Balvanera: una policía murió tras ser baleada y su expareja es la principal sospechosa

La mujer fue encontrada con una herida de bala en un departamento del barrio porteño y no logró sobrevivir tras una intervención de urgencia. La investigación apunta a su expareja, miembro de la misma fuerza.

Hoy 19:23

Una agente de la Policía Federal fue encontrada con un disparo en la cabeza dentro del departamento de su expareja, en Balvanera, y murió este domingo en el hospital tras ser operada de urgencia. El caso se investiga como un femicidio.

Todo ocurrió el sábado a la noche, alrededor de las 21, en un edificio de Anchorena al 100. Hasta ese lugar había ido Solange Romaniuk, de 43 años, para retirar sus pertenencias del departamento donde vivía su ex, Ivanna Bustamante, de 39, también policía de la PFA.

Según la primera información, en medio de esa situación alguien llamó al 911 para alertar por un conflicto entre ambas. Cuando llegó el patrullero y los efectivos lograron entrar al departamento, encontraron a Romaniuk tirada en el piso, con una herida de bala en la cabeza. Tenía orificio de entrada y salida.

Una ambulancia del SAME la trasladó de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde fue llevada directamente al quirófano. Estuvo internada por varias horas y este domingo a la madrugada se confirmó su fallecimiento.

Los investigadores creen que el disparo se hizo con un arma reglamentaria y trabajan para determinar qué pasó en el departamento antes de que llegara la policía, si hubo una discusión, si el ataque fue directo o si se trató de otra situación.

Bustamante quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias dentro del departamento y el análisis del arma. También se revisará si había antecedentes de violencia en la relación.