17 menores fueron rescatados en Colombia de un grupo religioso con prácticas extremas

Las autoridades intervinieron tras denuncias sobre restricciones alimentarias severas y aislamiento. Investigan los lineamientos del grupo.

Hoy 19:27

Al menos 17 menores de edad de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que estaban en poder de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, fueron rescatados en Yarumal, en el noroeste de Colombia. Lo informó este domingo Migración Colombia.

El operativo, realizado por el grupo antisecuestro del Ejército en un hotel de esa ciudad, permitió verificar la “situación migratoria de 26 personas, entre ellas 17 menores, cinco de ellos con circular amarilla vigente de Interpol”.

Esa circular se emite para alertar la desaparición de personas, principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro, explicó la autoridad migratoria de Colombia en un comunicado.

Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.

Migración Colombia recordó que existen alertas de agencias homólogas contra miembros de esta secta por “presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil”.