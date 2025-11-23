Central Argentino empató ante Icaño, cerró el grupo arriba y le dio una mano a Agua y Energía

El Albo igualó 1 a 1 como visitante en el marco de la sexta fecha del Regional, cerró el grupo en lo más alto. El elenco del Cruce entró segundo.

Hoy 20:09

Central Argentino cumplió en su visita a Atlético Icaño: igualó 1-1 y cerró la fase de grupos en lo más alto, con un rendimiento sólido y una campaña que lo dejó como líder absoluto. El resultado, además, terminó dándole una gran mano a Agua y Energía, que se metió segundo en la zona.

El local abrió el marcador a los 16 minutos, gracias a Ángel Contreras. Sin embargo, Central reaccionó rápido y encontró la igualdad a los 34, con Rodrigo Ledesma.

Con esta igualdad, Central Argentino cerró el grupo con 14 puntos, quedándose con el primer lugar de manera indiscutida. Detrás terminó Agua y Energía, que con 7 unidades aseguró su pase a la segunda ronda. En tanto, La Ensenada y Atlético Icaño quedaron eliminados del certamen.

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)

Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón

Atlético Icaño 1-1 Central Argentino

Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)

Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo

Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca

Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón

Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)

Foto: Pasión Amateur