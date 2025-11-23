Ingresar
Agua y Energía goleó a La Ensenada en El Cruce y se metió segundo en su grupo

El elenco de Pablo Gómez hizo los deberes, se despachó con un 5 a 1 y recibió una mano del Albo que le empató a Icaño.

Hoy 20:07

Agua y Energía cerró la fase de grupos con una actuación contundente: goleó a La Ensenada en El Cruce y aseguró el segundo puesto de su zona, clasificándose a la Segunda Ronda Eliminatoria del Regional. El equipo mostró jerarquía, intensidad y un poder ofensivo que terminó marcando la diferencia, en el debut de Juan Pablo Gómez como entrenador.

Los goles del conjunto energético llegaron por intermedio de Bravo, Reinoso, Lastra, Tevez y Guerra, quienes firmaron una tarde ideal para un Agua y Energía que necesitaba sumar y lo hizo con autoridad.

Con este triunfo, Agua y Energía alcanzó los 7 puntos y terminó como escolta de Central Argentino, líder absoluto del grupo con 14 unidades. En cambio, tanto La Ensenada como Atlético Icaño quedaron eliminados de la competencia, sin posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)
Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)
Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón
Atlético Icaño 1-1 Central Argentino
Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)
Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo
Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca
Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón
Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)

TEMAS Club Atlético Agua y Energía Torneo Regional Federal Amateur

