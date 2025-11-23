Ingresar
Vélez se floreó ante Dos Leones y ya piensa en la Segunda Ronda Eliminatoria

El elenco de Pablo Ávila se impuso por 4 a 0 en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Regional. Clasificó como el mejor equipo santiagueño.

Hoy 20:27

Vélez volvió a mostrar su mejor versión y se floreó 4 a 0 ante Dos Leones, en un triunfo que terminó de confirmar su gran presente en el torneo. Con una actuación sólida y una eficacia notable, el Fortín ganó, gustó y se metió en la Segunda Ronda Eliminatoria como primero e invicto de la Zona 11.

Los goles del equipo llegaron de la mano de Toloza, Galván, Ávila y Lescano, quienes sellaron una goleada que no dejó dudas y que reflejó la diferencia entre ambos conjuntos. 

Con este resultado, el Fortín alcanzó los 16 puntos, cerrando una fase extraordinaria sin conocer la derrota. En el segundo lugar quedó Central Córdoba de Frías, con 6 unidades, asegurando también su clasificación a la próxima instancia.

Por su parte, Dos Leones y Atoj Pozo quedaron eliminados de la competencia, sin chances de avanzar. 

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)
Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)
Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón
Atlético Icaño 1-1 Central Argentino
Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)
Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo
Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca
Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón
Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)

