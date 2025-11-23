Comercio de Campo Gallo goleó como visitante a Defensores de Monte Quemado y clasificó segundo

En el marco de la sexta fecha del Torneo Regional se impuso por 3 a 0 y se metió por detrás de su rival de la fecha.

Hoy 20:28

Nota en desarrollo... Sábado 22 de noviembre Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos Domingo 23 de noviembre Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)

Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón

Atlético Icaño 1-1 Central Argentino

Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)

Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo

Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca

Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón

Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)

