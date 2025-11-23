Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 NOV 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Talleres empató ante FIDA en Nueva Esperanza y avanzó en el segundo puesto en el Regional

Fue empate 1 a 1 en el marco de fecha 6 del certamen. Unión Santiago quedó líder en tanto que Los Verdes y el elenco de El Arenal quedaron eliminados.

Hoy 20:38

Nota en desarrollo...

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)
Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)
Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón
Atlético Icaño 1-1 Central Argentino
Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)
Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo
Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca
Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón
Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estudiantes festejó en Rosario y será rival de Central Córdoba en los cuartos del Clausura
  2. 2. Los Pumas dieron pelea hasta el final y cayeron de pie en su visita a Inglaterra en el cierre de 2025
  3. 3. Boca se quedó con el duelo ante Talleres en la Bombonera, jugará cuartos del Clausura y sigue firme en la pelea por el titulo
  4. 4. De Felippe tras la histórica clasificación de Central Córdoba: “Lo ganamos bien, lo fuimos a buscar”
  5. 5. Un adolescente de 17 años perdió la vida en un violento choque frontal sobre la Ruta 9
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT