Talleres y Atlético Salamanca se despidieron del Regional con un empate en Quimilí

Fue empate 2 a 2 en el marco de la sexta fecha y ambos cierran su participación en el certamen.
Nota en desarrollo...
Sábado 22 de noviembre
Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)
Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos
Domingo 23 de noviembre
Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)
Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón
Atlético Icaño 1-1 Central Argentino
Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)
Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo
Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca
Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón
Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)