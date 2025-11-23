Pese a la derrota ante Atoj Pozo, Central Córdoba de Frías avanzó de fase en el Regional

El Ferroviario perdió 3 a 2 pero por diferencia de gol se metió en la Segunda Ronda Eliminatoria.

Central Córdoba de Frías sufrió más de la cuenta, pero logró el objetivo: pese a la derrota frente a Atoj Pozo, se aseguró el pase a la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur. El Ferro cerró la Zona 11 con 6 puntos y avanzó por diferencia de gol, detrás de un Vélez imparable, que sumó 16 unidades y terminó invicto.

En la tabla final, Vélez dominó con autoridad, mientras que Central Córdoba se quedó con el segundo puesto y el boleto a la siguiente ronda. En cambio, Dos Leones y Atoj Pozo quedaron eliminados, sin posibilidades de avanzar.

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo 3-2 Central Córdoba (Frías)

Dos Leones (Frías) 0-4 Vélez de San Ramón

Atlético Icaño 1-1 Central Argentino

Agua y Energía 5-1 La Ensenada (Quimilí)

Defensores de Monte Quemado 0-3 Comercio de Campo Gallo

Talleres de Quimilí 2-2 Atlético Salamanca

Unión Santiago 3-0 Los Verdes de El Mojón

Talleres de Nueva Esperanza 1-1 FIDA (El Bobadal)