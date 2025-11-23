El papá de Jesica Cirio opinó sobre la nueva relación de la modelo: “Ojalá la tercera sea la vencida”

Horacio Cirio dijo que se enteró por los medios del romance y habló sobre el nuevo vínculo de su hija con un empresario que tiene causas abiertas en la Justicia.

Hoy 21:02

Este fin de semana se conoció la primera foto de Jesica Cirio junto a su nuevo novio, Nicolás Trombino. La pareja se conoció por amigos en común y, según lo que trascendió, todo marcha muy bien en su relación.

Tras la filtración de la imagen, el equipo de El run run del espectáculo (Crónica HD) se contactó con el papá de la modelo para que diera su opinión sobre este nuevo romance.

Durante la entrevista, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores del ciclo, aprovecharon para preguntarle por una situación que se repite en la vida de Jesica: los noviazgos con hombres que afrontan situaciones complejas frente a la Justicia. Vale recordar que a Trombino lo acusan de una estafa millonaria vinculada a evasión de impuestos.

“¿Qué le dirías a tu hija? Porque no fue un solo matrimonio, estamos de hablando de tres situaciones; tres vínculos donde la mayoría de los implicados tienen causa penales“, le preguntaron en el programa de espectáculos.

Al escucharlo, el papá de la mediática se limitó a desearle lo mejor a su hija: “El consejo que le daría es que se fije dónde va a comenzar una relación y con quién. Uno podría pensar: ‘Bueno, la tercera es la vencida’”.

Por otra parte, Horacio remarcó que cree en la palabra de su hija, quien negó tener conocimiento de las maniobras ilegales que realizaron sus exparejas. “Aparentemente, por lo que dice, sí, ella es inocente”.