Grave accidente en la esquina de Necochea y Quintana en La Banda dejó a dos hombres heridos de gravedad

El impacto se produjo en Necochea y Quintana, una esquina señalada por su peligrosidad. Dos motociclistas terminaron con lesiones severas, mientras se investiga si uno de los rodados cruzó con el semáforo en rojo.

Hoy 21:14

Un violento choque volvió a convertir a la esquina de Necochea y Quintana, en la ciudad de La Banda, en escenario de un nuevo episodio de extrema peligrosidad vial. El hecho ocurrió cerca del mediodía e involucró a un automóvil y a una motocicleta en la que viajaban dos hombres de nacionalidad colombiana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con testigos, el auto —conducido por un abogado de apellido Miguel— terminó subiéndose a la vereda luego del impacto. En tanto, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de consideración en sus miembros inferiores, y ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional. Se indicó que ninguno utilizaba casco, un factor que agravó el cuadro clínico de las víctimas. El conductor de la motocicleta permanece en estado grave.

Fuentes preliminares señalaron que uno de los dos vehículos habría cruzado con el semáforo en rojo, una situación que está siendo investigada para determinar responsabilidades.

Cabe destacar que este cruce se ha convertido en un punto de alto riesgo, acumulando tres accidentes graves en menos de 30 días, pese a la presencia de señalización semafórica.