Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos

El malviviente, conocido como "El Menor", ingresó por los techos a dos viviendas de la zona y robó diversos elementos. Vecinos denuncian una ola de hechos delictivos y exigen mayor presencia policial.

Hoy 22:20

Un nuevo episodio de inseguridad generó profundo malestar entre los vecinos del barrio Autonomía, donde un delincuente conocido como “El Menor”, con un extenso prontuario en la zona, volvió a irrumpir en viviendas durante la tarde de este domingo.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45, cuando una residente escuchó los gritos de una vecina que lo había visto desplazándose por los techos. De inmediato, la mujer cerró puertas y ventanas para resguardarse, mientras el ladrón descendía al patio de su casa y sustraía una bomba de agua. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Según indicaron los damnificados, el delincuente había ingresado también a otra vivienda ubicada detrás, donde abrió alacenas, revuelto varias dependencias y dejó preparado un televisor y otros elementos dentro de una bolsa para llevárselos posteriormente.

El sujeto, oriundo del barrio Industria, habría recuperado la libertad hace apenas dos días, lo que generó aún mayor indignación entre los habitantes del sector, ya que es señalado como protagonista de innumerables robos, sobre todo por la zona de la calle Mariano Santillán.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Décima, y en el caso interviene la fiscal Luciana Jacobo.

Los vecinos expresaron que están hartos de los constantes hechos de inseguridad y reclamaron mayor presencia policial y recorridos frecuentes, especialmente en esa manzana donde las intrusiones son recurrentes y ocurren a plena luz del día.