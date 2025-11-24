Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios que se fumigarán durante la semana

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó cuales serán los barrios que durante esta semana se cumplirá su cronogramas de fumigaciones preventivas.

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores e Independencia.

El martas las tareas se localizarán en los barrios Cabildo, Belgrano, 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf, Parque Aguirre, Juan XXIII y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en Aeropuerto, Borges y Huaico Hondo.

El viernes se tiene previsto fumigar en los barrios General Paz, Belén, John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.