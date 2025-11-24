La Dirección de Rentas municipal informó que los planes de pagos por deudas podrán conformarse en su página web

Los planes de pago pueden ser de contado, accediendo a un descuento del 20% de capital e intereses por deudas que superen los 180 (ciento ochenta) días de atraso.

Hoy 01:11

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Santiago del Estero informa a los vecinos que se encuentra disponible en el sistema autogestión de su página web la posibilidad de conformar planes de pago para regularizar la situación tributaria.

De esta manera, el organismo continúa modernizando procedimientos que facilitan y agilizan los trámites a los contribuyentes en la página www.dgrmsantiagociudad.gob.ar.

Los planes de pago pueden ser de contado, accediendo a un descuento del 20% de capital e intereses por deudas que superen los 180 (ciento ochenta) días de atraso. También la otra opción es financiarlo hasta en 60 cuotas, iguales y consecutivas, con vencimiento cada 30 días, siempre que el valor de la misma sea igual o superior a una posición mensual de la tasa por la cual se solicita financiación. En este último caso, para perfeccionar el plan, se deberá abonar la primera cuota dentro de los cinco días corridos. El atraso en el pago de una cuota de más de 90 días producirá la caducidad del plan.

Rentas de la Capital recordó que, en caso de que una propiedad o legajo no se encuentre vinculado a su usuario, deberá realizar previamente la actualización de datos presentando la documentación que acredite titularidad (escritura, boleto de compraventa de inmueble, escritura de donación, entre otras, fotocopia de DNI del titular o representante legal de sociedades, contrato social si correspondiere, constancia de inscripción ARCA y DGR).

Es importante resaltar que el sistema de autogestión será el único medio para confeccionar planes de pago a partir del 1 de diciembre del año en curso. Por cualquier duda o consulta, comunicarse: Por e-mail: despachorentas@santiagociudad.gov.ar; WhatsApp: 3853021418 / 3855146647 y teléfono fijo: (0385) 422-9811.