En un final electrizante, Racing le dio otro duro golpe a River y sacó boleto a cuartos

La Academia se impuso por 3-2 con un gol agónico de Martirena y desató la fiesta en el Cilindro.

24/11/2025

Racing protagonizó una noche épica en el Cilindro de Avellaneda y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 tras vencer por 3-2 a River, en un duelo cargado de emociones, polémicas y un cierre inolvidable.

Un arranque caliente y la reacción del Millonario

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido comenzó con un clima tenso desde el primer minuto. Racing golpeó rápido con un polémico gol de Santiago Solari, que generó protestas generalizadas en el conjunto visitante.

River tardó en acomodarse, pero encontró respuestas en el complemento de la mano de sus ingresos. Primero Ian Subiabre, que igualó el marcador con un remate ajustado, y luego Juan Fernando Quintero, quien con su calidad habitual dio vuelta la historia y alimentó el sueño millonario de clasificar, pese a la compleja temporada.

Sin embargo, la alegría para los dirigidos por Marcelo Gallardo fue efímera. Racing volvió a cargar sobre el área rival y encontró el 2-2 gracias a un gol en contra de Lucas Martínez Quarta, que descolocó a Franco Armani y encendió al Cilindro.

Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, llegó la explosión: Gastón Martirena apareció por el segundo palo para empujarla y desatar el delirio académico en tiempo de descuento. Un gol que sentenció la serie y metió al equipo entre los ocho mejores del torneo.

Golpe duro para River y cierre de año complicado

La derrota deja a River sin margen en un año irregular, marcado por eliminaciones tempranas y resultados adversos. Con poco por delante en la temporada, el Millonario queda prácticamente sin chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores, un golpe significativo para un club acostumbrado a pelear arriba.

Racing, por su parte, celebra un triunfo memorable que lo pone en carrera y lo impulsa con fuerza para lo que viene. El Cilindro vivió una noche inolvidable y sueña con seguir avanzando.