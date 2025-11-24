Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
En un final electrizante, Racing le dio otro duro golpe a River y sacó boleto a cuartos

La Academia se impuso por 3-2 con un gol agónico de Martirena y desató la fiesta en el Cilindro.

Hoy 21:43

 
TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Racing Club

