River y Racing se juegan la clasificación a cuartos de final en un clásico imperdible

El Millonario y la Academia vuelven a cruzarse, esta vez por los octavos del Torneo Clausura. Arranca a las 19.15 en Avellaneda.

Hoy 09:10

Racing recibe esta tarde a River en el Cilindro de Avellaneda, desde las 19.15, por los octavos de final del Torneo Clausura, en un cruce repleto de condimentos.

Poco más de un mes después del choque por Copa Argentina, ambos equipos vuelven a verse las caras en un contexto muy diferente, especialmente para el conjunto de Marcelo Gallardo, que atraviesa su momento más crítico.

River llega en crisis, pero con la ilusión de un golpe de timón

El Millonario vive la peor racha futbolística desde la llegada de Gallardo. Ganó apenas dos de los últimos 12 partidos, acumuló eliminaciones durísimas —ante Palmeiras en la Copa Libertadores, frente a Independiente Rivadavia en la Copa Argentina y el golpe del Superclásico ante Boca— y viene de empatar sin goles en Liniers con Vélez, resultado que lo dejó sin chances de acceder al tercer puesto de la tabla anual, zona que otorgaba un cupo a la fase previa de la Libertadores.

Aun así, River mantiene viva su última carta: ganar el Clausura para meterse directamente en la Copa. Hoy parece lejano, pero ante este mismo rival mostró una de sus mejores versiones el 2 de octubre, en el Gigante de Arroyito. Los focos volverán a estar puestos en los ex Racing Maximiliano Salas, Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero, quienes regresan al Cilindro con la Banda Roja.

En cuanto al equipo, Gallardo tendrá a disposición a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, ya recuperados. Las dudas se centran en el acompañante de Enzo Pérez —Portillo o Castaño— y en quién ocupará el sector interno —Galoppo o Lencina—. Facundo Colidio, en tanto, prácticamente descartado por su lesión en el isquiotibial.

Racing llega dulce y recupera a un hombre clave

El presente académico es muy distinto. Racing arriba con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, apenas un gol recibido desde la séptima jornada y la tranquilidad de haber asegurado su lugar en la Copa Sudamericana 2026. Además, recibió la confirmación de que podrá jugar con público, tras el levantamiento de la sanción impuesta por Aprevide.

Eso sí, los números recientes ante River no lo favorecen: solo una victoria en los últimos 10 cruces, justamente aquella en la última fecha de la Liga Profesional 2024, con gol de Maximiliano Salas.

La gran novedad es el regreso de Santiago Sosa, quien jugará con una máscara protectora tras su fractura en el malar derecho. Costas, de todos modos, debe reacomodar piezas por las bajas: Colombo volverá a la zaga; Sosa, Nardoni, Conechny y Almendra ingresarán por Sánchez, Forneris, Vergara y Zuculini respectivamente.

Probables formaciones

Racing (Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

River (Marcelo Gallardo): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez; Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Datos del partido

Un clásico con historia, tensión y realidades opuestas. Racing quiere sostener su envión. River busca escapar de su peor momento. El Cilindro será testigo.