Barracas Central festejó ante Riestra en el alargue y está en cuartos de final

El Guapo se impuso por 1-0 como visitante con un gol de Blandi y se metió entre los ocho mejores del Clausura.

Hoy 19:57

Barracas Central se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Rubén Darío Insua resistió con uno menos y derrotó por 1-0 a Deportivo Riestra, en tiempo extra y como visitante en Bajo Flores, con un gol de Nicolás Blandi tras una genial jugada de Tomás Porra

Ahora, el Guapo se medirá con Unión o Gimnasia en la próxima instancia.  

 
