Gimnasia se hizo fuerte en Santa Fe, eliminó a Unión y está en cuartos

El Lobo venció al Tatengue por 2-1 y ahora se verá las caras con Barracas Central.

24/11/2025

Gimnasia está en los cuartos de final del Torneo Clausura: el Lobo venció por 2-1 a Unión en Santa Fe gracias a los goles de Manuel Panaro (18 minutos) y Enzo Martínez (24), mientras que Cristian Tarragona, con una genial chilena, descontó para los locales a los 53 de juego. 

El Lobo se verá las caras ahora con Barracas Central.

 
