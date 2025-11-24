El clima para este lunes 24 de noviembre en Santiago del Estero: feriado caluroso con 33ºC de máxima

El fin de semana largo culmina este lunes con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.
Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el martes se presentaría con cielo algo a parcialmente nublado, vientos de direcciones variables y una máxima de 36ºC.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.