El clima para este lunes 24 de noviembre en Santiago del Estero: feriado caluroso con 33ºC de máxima

El fin de semana largo culmina este lunes con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Hoy 06:29

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentaría con cielo algo a parcialmente nublado, vientos de direcciones variables y una máxima de 36ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

