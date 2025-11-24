Gal Gadot quiere retomar su papel como la Reina Malvada en un posible spin-off de Blancanieves

La actriz señaló que estaría dispuesta a volver al personaje si Disney decidiera avanzar con un proyecto derivado, tras el desempeño comercial por debajo de lo esperado del live-action estrenado en 2025.

Gal Gadot manifestó recientemente su disposición a retomar el papel de la Reina Grimhilde en un eventual spin-off de Blancanieves, producción de acción real que Disney estrenó en 2025. El filme, protagonizado por Rachel Zegler y Gadot, no logró los resultados esperados en taquilla pese a la alta inversión destinada a su realización.

El personaje de Blancanieves, originado en el cuento de los Hermanos Grimm (1812), ha tenido múltiples adaptaciones cinematográficas. Entre ellas destacan “Mirror Mirror” (2012), “Blancanieves y la leyenda del cazador” (2012) y “Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo” (2016). La versión de 2025 representó el primer live-action de Disney basado en su clásico animado de 1937.

En una entrevista con US Weekly, Gadot, reconocida por su trabajo en Wonder Woman, expresó su interés en volver a interpretar a la Reina Malvada si surgiera la oportunidad: “Me encantaría hacerlo. Sí. Díganle a Bob (Iger). Bob, lo haré”, afirmó.

Durante agosto de 2025, la actriz también comentó en el programa israelí “The A Talks” que el rodaje había sido una experiencia positiva: “Disfruté mucho de filmar esa película (…) estaba segura de que sería un gran éxito”, sostuvo.

Sin embargo, la película dirigida por Marc Webb no logró recuperar su presupuesto estimado en 270 millones de dólares, alcanzando una recaudación global cercana a 205,5 millones. Tras un estreno internacional de 87,3 millones, sufrió una marcada caída de asistencia en la segunda semana. La recepción crítica tampoco fue favorable, con un 39% en Rotten Tomatoes.

Factores externos y contexto internacional

Gadot consideró que parte del desempeño del filme estuvo influido por el contexto internacional, particularmente por la situación en Gaza y las expectativas de posicionamiento público hacia los actores: “Hay muchos factores que determinan por qué una película triunfa o fracasa (…) estaba decepcionada de que la película se viera tan afectada por todo eso”, señaló.

La actriz, de origen israelí, ha expresado en distintas oportunidades su apoyo a su país, acompañado de llamados a la paz. Su postura ha generado críticas, incluidas acusaciones de respaldo a las Fuerzas de Defensa de Israel, en las que sirvió dos años como instructora.

Perspectivas para un posible spin-off

Ante los resultados del live-action y el contexto actual, no se considera probable que Disney avance a corto plazo con un spin-off o una secuela de Blancanieves. No obstante, Gadot dejó en claro su interés en volver al personaje, en caso de que la compañía decidiera retomar la historia desde una nueva mirada.