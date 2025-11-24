Aberrante: cuatro sujetos fueren detenidos en Chaco por el abuso sexual de un niño

Sucedió en Quitilipi. Un nene habría sido víctima de abuso por tres adultos y su madre quedó detenida por negarse a hacer la denuncia.

Hoy 07:57

Un hecho de extrema gravedad conmocionó a la ciudad de Quitilipi, cuando personal policial procedió a la aprehensión de cuatro personas en el marco de una causa por supuesto abuso sexual con acceso carnal contra un niño de 12 años. De acuerdo a lo informado por Diario Norte, los detenidos son Norberto de la Cruz Zárate, alias "Pichón", de 48 años, Eduardo Romero, alias "Burro", de 48, Pablo Pedro Zárate, de 53 y una mujer de 29, madre del menor.

La denuncia fue presentada por Martha Elisa Guillén, trabajadora social de la UPI, quien se acercó a la comisaría en representación del niño de 12 años, ante la negativa de la madre de radicarla. Guillén informó que tomó conocimiento del hecho a través de audios enviados por la tía materna del menor, C. G, quien relató que la madre le había dicho que encontró al niño ensangrentado en sus partes íntimas cerca de una represa en el barrio Nueva Esperanza.

Entrevistado por las autoridades, el menor declaró que durante la noche anterior fue encerrado en una habitación por "Pichón", empleado de una ladrillería, quien lo habría abusado sexualmente. El niño relató que el acusado se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con otros dos hombres, identificados como "Pablo" y "Burro", y que "Pablo" habría amenazado a "Pichón" con contarle al dueño de la ladrillería si no dejaba salir al menor, lo que finalmente permitió que el niño se retirara. Tras salir de la pieza, se dirigió hacia una represa y permaneció allí tirado debido al dolor, hasta que fue encontrado por su madre.

El Equipo Fiscal 4 a cargo de Rafael Valero dispuso la activación del Protocolo de Actuaciones por Abuso Sexual, ordenando la aprehensión de los tres hombres y de la madre del menor.

Asimismo, se determinó el traslado del niño al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña para la realización de los exámenes médicos correspondientes.

En tanto, que la progenitora quedó alojada en la División Violencia de Género de esa ciudad. Los acusados deberán pasar por revisión médica, y designarán a sus abogados defensores, los cuales, una vez que tengan asistencia legal, deberán declarar como imputados en la semana.

El caso generó profunda consternación en la comunidad de Quitilipi, donde vecinos y autoridades expresaron preocupación por la gravedad del hecho y la necesidad de que la Justicia avance con celeridad en el esclarecimiento del aberrante hecho.