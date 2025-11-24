Desde Suncho Pósito al mundo: el emocionante regreso del marino santiagueño José Medrín Serrano tras seis meses a bordo de la Fragata Libertad

El tripulante, que regresó luego de una histórica travesía que lo llevó por América y Europa, fue recibido entre abrazos y lágrimas por su familia.

Hoy 08:46

La Fragata ARA Libertad amarró este domingo en el puerto de Buenos Aires después de 169 días por América y Europa. Entre los 270 tripulantes que integraron el 53° Viaje de Instrucción se encontraba el santiagueño José Medrín Serrano, oriundo de la localidad loretana de Suncho Pósito.

José desembarcó en medio de una postal cargada de emoción. Sus padres, Williams Serrano y Cira Coronel, lo esperaron desde temprano, acompañados por familiares, exmarinos y autoridades militares y civiles, quienes siguieron con orgullo el regreso de la histórica embarcación.

José Medrín Serrano junto a sus padres

Las imágenes del reencuentro reflejaron el abrazo esperado tras una travesía que llevó al marino santiagueño a más de diez puertos internacionales. José no solo cumplió su misión de instrucción naval, sino que también llevó consigo los valores de su tierra natal.

Según datos oficiales, la Fragata Libertad recorrió 22.000 millas náuticas y visitó destinos como Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana. Durante el viaje, los guardiamarinas participaron de intercambios culturales, entrenamientos y actividades protocolares en cada puerto.

El arribo al país se dio pasadas las 9 de la mañana, en un clima marcado por abrazos, lágrimas y una fuerte emoción de las familias que aguardaron el regreso de los tripulantes.