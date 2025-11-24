Córdoba: hallan sin vida a una pareja en un hotel de Valle Hermoso

La Justicia de Cosquín investiga las causas del hecho y trabaja para establecer cómo ocurrieron las muertes.

Hoy 09:48

Dos personas fueron halladas sin vida en un hotel ubicado en calle General Paz al 800, en la localidad de Valle Hermoso, Punilla, provincia de Córdoba. Ocurrió este domingo por la noche.

Según lo informado por la Policía, en una de las habitaciones fueron encontrados los cuerpos de un hombre de 26 años y una mujer de 47.

Tras el aviso, efectivos se presentaron en el lugar y constataron la presencia de ambas personas sin signos vitales.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, dirigida por la fiscal Paula Kelm, que dispuso las medidas de rigor para establecer en qué circunstancias se produjo el hecho.

Se aguardan peritajes y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido y avanzar en la determinación de las causas del deceso.