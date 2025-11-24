Añatuya: detienen a un joven acusado de agredir a su madre y a su hermano menor

La Policía intervino tras una denuncia de violencia intrafamiliar en el barrio La Merced y el sospechoso, de 19 años, quedó alojado en la Comisaría.

Hoy 09:52

En las primeras horas de este lunes, personal de la Departamental 13 de Añatuya recibió una denuncia por violencia intrafamiliar en una vivienda del Barrio La Merced. Según la información proporcionada por la madre del agresor, su hijo de 19 años de apellido Chávez la habría agredido a ella y a su hermano menor.

La mujer, de apellido Pérez, relató que su hijo habría comenzado a provocar desmanes en la vivienda desde horas tempranas, lo que la llevó a realizar la correspondiente denuncia. Al llegar al lugar, los efectivos de la Departamental 13 entrevistaron a la señora y redujeron al joven, quien fue trasladado a la Comisaría para continuar con el proceso judicial.