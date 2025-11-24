Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
X
Policiales

Añatuya: detienen a un joven acusado de agredir a su madre y a su hermano menor

La Policía intervino tras una denuncia de violencia intrafamiliar en el barrio La Merced y el sospechoso, de 19 años, quedó alojado en la Comisaría.

Hoy 09:52

En las primeras horas de este lunes, personal de la Departamental 13 de Añatuya recibió una denuncia por violencia intrafamiliar en una vivienda del Barrio La Merced. Según la información proporcionada por la madre del agresor, su hijo de 19 años de apellido Chávez la habría agredido a ella y a su hermano menor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer, de apellido Pérez, relató que su hijo habría comenzado a provocar desmanes en la vivienda desde horas tempranas, lo que la llevó a realizar la correspondiente denuncia. Al llegar al lugar, los efectivos de la Departamental 13 entrevistaron a la señora y redujeron al joven, quien fue trasladado a la Comisaría para continuar con el proceso judicial.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos
  2. 2. El municipio recordó la ubicación de las Estaciones Ambientales y su uso correcto
  3. 3. 17 menores fueron rescatados en Colombia de un grupo religioso con prácticas extremas
  4. 4. El papá de Jesica Cirio opinó sobre la nueva relación de la modelo: “Ojalá la tercera sea la vencida”
  5. 5. Renunció un concejal de Bahía Blanca tras negarse a un test de alcoholemia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT