Un hombre fue detenido en Córdoba tras agredir a su pareja y atrincherarse en una habitación

El episodio ocurrió en barrio Marechal. El acusado se encerró con un cuchillo y amenazó con autolesionarse. Su hijo y su yerno también fueron aprehendidos por agredir a la Policía y violar una restricción.
Un grave episodio de violencia familiar terminó con tres detenidos en una vivienda ubicada en calle Doctor Félix Garzón al 1.100, en barrio Marechal de Córdoba, donde intervino personal policial y un equipo del ETER debido a la tensión de la situación.
Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que había sido agredida a golpes de puño en el rostro por su pareja dentro del domicilio. Tras el ataque, el hombre subió al segundo piso armado con un cuchillo y amenazó con quitarse la vida, lo que obligó a activar un operativo especial.
Ante la gravedad del hecho y el riesgo inminente, se solicitó la intervención del Equipo Táctico de Operaciones Especiales (ETER). Los efectivos negociaron durante varios minutos hasta que finalmente lograron reducir al agresor y detenerlo.
Mientras el principal involucrado era retirado del domGuardaricilio, el yerno de la víctima se presentó en el lugar y agredió a los uniformados, por lo que fue aprehendido inmediatamente. Además, durante el operativo, el hijo de la mujer ingresó a la vivienda pese a tener una restricción judicial vigente, lo que derivó en su traslado a sede policial.
En el procedimiento, la Policía secuestró un arma blanca, entre otros elementos vinculados al hecho. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por violencia familiar y lesiones.