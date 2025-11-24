Un hombre fue detenido en Córdoba tras agredir a su pareja y atrincherarse en una habitación

El episodio ocurrió en barrio Marechal. El acusado se encerró con un cuchillo y amenazó con autolesionarse. Su hijo y su yerno también fueron aprehendidos por agredir a la Policía y violar una restricción.

Hoy 10:00

Un grave episodio de violencia familiar terminó con tres detenidos en una vivienda ubicada en calle Doctor Félix Garzón al 1.100, en barrio Marechal de Córdoba, donde intervino personal policial y un equipo del ETER debido a la tensión de la situación.

Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que había sido agredida a golpes de puño en el rostro por su pareja dentro del domicilio. Tras el ataque, el hombre subió al segundo piso armado con un cuchillo y amenazó con quitarse la vida, lo que obligó a activar un operativo especial.

Ante la gravedad del hecho y el riesgo inminente, se solicitó la intervención del Equipo Táctico de Operaciones Especiales (ETER). Los efectivos negociaron durante varios minutos hasta que finalmente lograron reducir al agresor y detenerlo.

Mientras el principal involucrado era retirado del domGuardaricilio, el yerno de la víctima se presentó en el lugar y agredió a los uniformados, por lo que fue aprehendido inmediatamente. Además, durante el operativo, el hijo de la mujer ingresó a la vivienda pese a tener una restricción judicial vigente, lo que derivó en su traslado a sede policial.

En el procedimiento, la Policía secuestró un arma blanca, entre otros elementos vinculados al hecho. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por violencia familiar y lesiones.