Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 NOV 2025 | 28º
X
Regionales

Un hombre fue detenido en Córdoba tras agredir a su pareja y atrincherarse en una habitación

El episodio ocurrió en barrio Marechal. El acusado se encerró con un cuchillo y amenazó con autolesionarse. Su hijo y su yerno también fueron aprehendidos por agredir a la Policía y violar una restricción.

Hoy 10:00

Un grave episodio de violencia familiar terminó con tres detenidos en una vivienda ubicada en calle Doctor Félix Garzón al 1.100, en barrio Marechal de Córdoba, donde intervino personal policial y un equipo del ETER debido a la tensión de la situación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que había sido agredida a golpes de puño en el rostro por su pareja dentro del domicilio. Tras el ataque, el hombre subió al segundo piso armado con un cuchillo y amenazó con quitarse la vida, lo que obligó a activar un operativo especial.

Ante la gravedad del hecho y el riesgo inminente, se solicitó la intervención del Equipo Táctico de Operaciones Especiales (ETER). Los efectivos negociaron durante varios minutos hasta que finalmente lograron reducir al agresor y detenerlo.

Mientras el principal involucrado era retirado del domGuardaricilio, el yerno de la víctima se presentó en el lugar y agredió a los uniformados, por lo que fue aprehendido inmediatamente. Además, durante el operativo, el hijo de la mujer ingresó a la vivienda pese a tener una restricción judicial vigente, lo que derivó en su traslado a sede policial.

En el procedimiento, la Policía secuestró un arma blanca, entre otros elementos vinculados al hecho. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por violencia familiar y lesiones.

TEMAS Cordoba Violencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: conocido delincuente en el barrio Autonomía irrumpió en dos casas y robó diversos elementos
  2. 2. El municipio recordó la ubicación de las Estaciones Ambientales y su uso correcto
  3. 3. 17 menores fueron rescatados en Colombia de un grupo religioso con prácticas extremas
  4. 4. El papá de Jesica Cirio opinó sobre la nueva relación de la modelo: “Ojalá la tercera sea la vencida”
  5. 5. Renunció un concejal de Bahía Blanca tras negarse a un test de alcoholemia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT