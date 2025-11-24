Grave agresión al árbitro Nicolás Carrillo tras Tiro Federal vs. Olímpico: fuerte comunicado de la Federación Santiagueña

El juez fue alcanzado por un proyectil y tuvo que ser trasladado en ambulancia. La Federación Santiagueña de Básquet repudió el hecho con un comunicado.

Hoy 10:18

Una noche que debía ser de cierre deportivo terminó en un hecho lamentable. El árbitro Nicolás Carrillo fue agredido con un proyectil tras el partido entre Tiro Federal y Olímpico, correspondiente a la semifinal del Torneo Pre Federal de Básquet, y debió ser trasladado en ambulancia a un centro de asistencia.

Un hecho de violencia que empañó la semifinal

El incidente se produjo en el último cuarto, cuando desde afuera de la cancha de Tiro Federal comenzaron a caer proyectiles hacia el rectángulo de juego.La situación volvió a repetirse una vez terminado el encuentro, momento en el que uno de los objetos arrojados impactó de lleno en la cabeza del árbitro Carrillo, quien sufrió un sangrado considerable.

El juez recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro asistencia.

Duro comunicado de la Federación Santiagueña de Básquet

Horas después del episodio, la Federación Santiagueña de Básquet, presidida por Carlos Basualdo, difundió un comunicado oficial condenando los hechos de violencia ocurridos en las instalaciones de Tiro Federal.

En el texto, la entidad expresa su “más enérgico repudio y total rechazo” ante la agresión sufrida por el colegiado y sostiene:

“Condenamos cualquier acto de violencia, física o verbal, que atente contra la integridad de los jueces, jugadores, cuerpos técnicos y público en general.”

“El básquet debe promover valores de respeto, disciplina y convivencia, y no toleraremos conductas que manchen el espíritu de nuestra competencia.”

Además, la Federación manifestó su solidaridad plena con Carrillo y con los miembros de ACABSE, poniéndose a disposición para acompañar al árbitro en las acciones que considere necesarias.

Habrá informes y posibles sanciones

El comunicado también confirmó que se elevarán los informes al Tribunal de Penas, que actuará con máximo rigor reglamentario.

El objetivo será identificar a los responsables y aplicar sanciones ejemplificadoras, con el fin de evitar que episodios como este se repitan y pongan en riesgo la seguridad de quienes participan del básquet santiagueño.

Compromiso para erradicar la violencia

Finalmente, la Federación remarcó su compromiso para erradicar la violencia de las canchas e instó a dirigentes, simpatizantes y protagonistas a colaborar para que los estadios sigan siendo espacios seguros para la familia.