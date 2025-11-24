Detienen en Paraguay a un hombre que se había fugado del penal de Misiones

El recapturado, Yonathan Ariel Da Silva, cumple condena por el asesinato de su madrastra. La Justicia trabaja en los trámites para su traslado.

Hoy 10:44

Yonathan Ariel Da Silva, el peligroso asesino que se había fugado hace una semana de la cárcel en Misiones, fue detenido ayer en Paraguay.

Da Silva era buscado intensamente desde el lunes pasado, cuando escapó de la Unidad Penal VII de Puerto Rico tras un corte de luz por las fuertes tormentas que afectaron la zona durante la semana pasada.

El asesino de Patricia Fixa Mereles fue detenido en la zona de Yatytay Bonanza, en Paraguay, durante un operativo coordinado entre la Policía de Misiones y la Policía Militar paraguaya.

“La fuerza provincial, mediante tareas encubiertas e investigación de inteligencia, logró avanzar en el seguimiento del prófugo, obteniendo datos que indicaban que había cruzado hacia territorio paraguayo", explicó la policía misionera en un comunicado.

Las autoridades provinciales detallaron que “con esa información, se emitió la alerta correspondiente y se remitió su legajo identificatorio completo a las autoridades del país vecino”.

A partir de esos avances en la investigación para dar con el prófugo, se activó un esquema de cooperación con la fuerza paraguaya que permitió “precisar su ubicación y culminó con su aprehensión en Yatytay Bonanza a manos de la Policía Militar paraguaya durante este domingo”.